Amostragem: Wellington Dias lidera com 59% e vence no 1º turno

A mais recente pesquisa do Instituto Amostragem, encomendada pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, realizada de 28 de setembro a 1º de outubro, revela que o candidato à reeleição a governador Wellington Dias (PT), lidera a disputa que será encerrada nos próximos quatro dias, com 43,54% das intenções de voto estimuladas, 13,29 pontos percentuais a mais do que a soma de todos os seus adversários, que é de 30,25%, o que garante sua vitória no primeiro turno se as eleições fossem hoje.

A pesquisa aponta ainda que o segundo colocado é o candidato do Solidariedade, Dr. Pessoa, que tem 14,95%; seguido de Luciano Nunes (PSDB), com 10,11%; Elmano Férrer (Podemos), com 2,29%; Fábio Sérvio (PSL), com 1,14% e Sueli Rodrigues (PSOL), com 0,62%.

O candidato do PSC, Valter Alencar, tem 0,44%; a candidata Luciane Santos (PSTU), 0,25%; Lourdes Melo (PCO), tem 0,36% e Romualdo Seno (DC), tem 0,09%. Os indecisos somam 16,36% e os eleitores que querem votar em branco ou nulo são 9,85%.

VOTOS VÁLIDOS – Wellington Dias tem 59% dos votos válidos, de acordo com pesquisa do Instituto Amostragem. Doutor Pessoa aparece com 20,26%; seguido por Luciano Nunes com 13,71%. Elmano Férrer tem 3,1%, Fábio Sérvio soma 1,55% e Sueli Rodrigues tem 0,83%. Valter Alencar soma 0,6%, Luciane Santos, 0,48%; Lourdes Melo, 0,36% e Romualdo Seno, 0,12%.

Foram pesquisados os seguintes municípios por microrregião: Baixo Parnaíba Piauiense (Batalha, Barras, Porto, Piripiri); Litoral Piauiense (Cocal dos Alves, Luís Correia, Parnaíba); Teresina (Teresina, José de Freitas, Altos, União, Demerval Lobão); Campo Maior (Milton Brandão, São João da Serra, Pedro II, Campo Maior); Médio Parnaíba Piauiense (Lagoinha do Piauí, Regeneração, Amarante); Valença do Piauí (Santa Cruz dos Milagres, São Félix do Piauí, Valença do Piauí); Alto Parnaíba Piauiense (Uruçuí); Bertolínia (Landri Sales, Colônia do Gurguéia); Floriano (Nazaré do Piauí, Itaueira, Floriano); Alto Médio Gurguéia (Currais, Cristino Castro); São Raimundo Nonato (Anísio de Abreu, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, Bonfim do Piauí); Chapadas do Extremo Sul Piauiense (Curimatá, Corrente); Picos (Santa Cruz do Piauí, Geminiano, Oeiras, Picos); Pio IX (Francisco Santos, Pio IX); Alto Médio Canindé (Campo Alegre do Fidalgo, Belém do Piauí, Curral Novo do Piauí, Santo Inácio do Piauí, Marcolândia, Fronteiras, São João do Piauí).

A pesquisa do Instituto Amostragem foi realizada com 1.137 eleitores, distribuídos em 49 municípios de todas as microrregiões do Piauí. A margem de erro é de 2,85% para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%, e está registrada no TSE com o número PI-0937/2018.

Wellington registra crescimento de 5,55

Wellington Dias ao atingir 43,54% das intenções de voto estimuladas mostra que teve um crescimento de 5,55 pontos percentuais em relação à primeira pesquisa do Instituto Amostragem com os candidatos ao Governo do Estado, realizada entre os dias 11 a 14 de agosto de 2018. Antes o petista tinha 37,99%.

Na pesquisa do Instituto Amostragem dos dias 1º a 4 de setembro, Wellington Dias obteve 40,19% das intenções de voto e passou para 41,95% das intenções de voto na pesquisa realizada entre os dias 15 a 18 de setembro.

Dr. Pessoa também cresceu, 5,01 pontos percentuais saindo de 9,94% em agosto para 14,95%. O tucano Luciano Nunes avançou 2,46 pontos percentuais, de 7,65% no primeiro levantamento para 10,11% no mais recente feito pelo Amostragem para o Meio Norte.

Já o candidato Elmano Férer teve uma redução nas intenções de voto na série história da pesquisa Amostragem, saindo de 4,66% em agosto para 2,37%. Os idecisos saíram de 19,79% para 13,36%, menos 3,43 pontos percentuais. Os brancos e nulos eram 16,45% e agora são 9,85%, queda de 6,60.

Fonte: Meio Norte

A notícia Amostragem: Wellington Dias lidera com 59% e vence no 1º turno apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.