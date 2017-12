A Polícia Civil do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Ártemis. A ação flagrou maus-tratos a animais silvestres e resultou na prisão de duas pessoas no município de Capitão de Campos, distante 126 quilômetros de Teresina.

Há cerca de um mês equipes do 1º,2º Distrito Policial e da Delegacia da Mulher de Piripiri estavam realizando as investigações que resultaram na operação. Segundo o delegado Jorge Terceiro, dezenas de animais silvestres foram apreendidos em estado “deprimente”.

Foram apreendidos catitus, raposas, onças pardas, aves, jabutis, jaguatiricas, tatus, gato Maracajá, dentre outros que estavam mantidos em dois cativeiros nas zonas Rural e Urbana de Capitão de Campos. A delegada Lucivânia Vidal informou que alguns animais estavam presos em cubículos.

“A onça parda sofreu visíveis maus-tratos, tendo sido extraídas as presas do animal e obtivemos a informação de que há pouco tempo uma outra onça também mantida em cativeiro no sítio na zona Rural acabou morrendo”, conta a delegada Lucivânia.

O proprietário dos imóveis e um caseiro foram presos em flagrante. Os dois foram autuados em flagrante nos crimes ambientais de cativeiro de animais silvestres majorado pelo fato dos bichos serem de espécies ameaçadas de extinção.

A Polícia Civil agora vai investigar como esses animais foram adquiridos e se eles seriam traficados no “mercado negro”. Equipes do Ibama e da secretaria estadual do Meio Ambiente foram acionadas.

A operação foi batizada de “Ártemis” em referência à deusa protetora da vida selvagem, dos animais e da caça.

Fonte: Cidade Verde

Fotos: Polícia Civil

O post Animais com maus tratos são resgatados no Piauí; onça teve presas extraídas apareceu primeiro em Cidades na Net.





Fonte