Aplicativo Salve Maria será implantado em Picos

A Prefeitura e Picos, por meio da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico lança no mês de outubro o aplicativo Salve Maria. Segundo o secretário Iata Anderson, o objetivo é auxiliar a sociedade picoense quando da ameaça, ato de violência ou abuso de qualquer espécie contra a mulher.

“Estamos proporcionando esta ferramenta para que tanto a sociedade e sobretudo as mulheres locais, em fazer denúncias e acionar a polícia quando sofrer ou estiver sofrendo qualquer abuso”, comenta.

Conta o secretario Iata Anderson que o aplicativo Salve Maria é uma espécie de ‘botão do pânico’ diante de qualquer ameaça ou prática de violência, seja de qualquer natureza e em qualquer lugar contra a mulher. Revela que o referido aplicativo já foi implantado em Teresina e tem auxiliado muito no combate ao crime, sobretudo contra a mulher.

“Essa é mais uma iniciativa da gestão do Pe. Walmir em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Nós queremos contribuir no combate ao crime contra a mulher e esta ferramenta é fundamental pois o acionamento pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer hora. É só apertar o botão no seu celular que a polícia será acionada. É simples, prático e eficaz, pois já funciona muito bem em Teresina e vamos implantá-lo aqui também. Para seu uso funcional, se faz necessário apenas baixar o aplicativo para o celular.”, explica Iata.

Iata Anderson garante que as denúncias realizadas pelo Salve Maria terão total anonimato, pois aqueles que denunciarem via aplicativo, terão sua identidade preservada.

Sem data marcada, o aplicativo Salve Maria será implantado em evento no Shopping do Povo com presença de autoridades locais.

Fonte: Ascom

