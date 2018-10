Apoiadores de Bolsonaro são os que mais compartilham notícias falsas, diz pesquisa

Tornou-se comum nos últimos anos o compartilhamento de notícias falsas, as Fake news, através do Facebook e do WhatsApp. Em período de eleição, o número de notícias falsas que buscam atacar candidatos aumenta ainda mais. Conforme pesquisa do Instituto para Internet de Oxford, e divulgada pelo Estadão nesta sexta-feira (05), os apoiadores do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, são os que compartilham maior número de informações falsas ou de baixa qualidade. Ainda segundo a mesma pesquisa, os apoiadores da candidatura do PT são os que publicam maior volume de informação falsa, ainda que concentrada em menor quantidade de fontes.

A pesquisa analisou o compartilhamento de notícias de conteúdo político no Twitter no cenário pré-eleitoral brasileiro. Acesse para conferir a pesquisa completa.

A campanha de Haddad chegou a criar um canal para receber e rebater denúncias de fake news. De acordo com o presidenciável, doze horas após a criação do canal, mais de 5 mil mensagens já foram recebidas. Em entrevista coletiva, em São Paulo, o candidato declarou que as notícias falsas estão fazendo uma campanha “vulgar” e de baixo nível contra ele.

Veja dicas para identificar notícias falsas:

Pensando em todo o cenário que tem envolvido o compartilhamento das Fake News, o Facebook tem investido significativamente no combate desse material, lançou dicas para ajudar na identificação das notícias falsas e também possui um canal para denúncia.

1. Seja cético com as manchetes. Notícias falsas frequentemente trazem manchetes apelativas em letras maiúsculas e com pontos de exclamação. Se alegações chocantes na manchete parecerem inacreditáveis, desconfie.

2. Olhe atentamente para a URL. Uma URL semelhante à de outro site ou um telefone podem ser um sinal de alerta para notícias falsas. Muitos sites de notícias falsas imitam veículos de imprensa autênticos fazendo pequenas mudanças na URL. Você pode ir até o site para verificar e comparar a URL com a de veículos de imprensa estabelecidos.

3. Investigue a fonte. Certifique-se de que a reportagem tenha sido escrita por uma fonte confiável e de boa reputação. Se a história for contada por uma organização não conhecida, verifique a seção “Sobre” do site para saber mais sobre ela.

4. Fique atento a formatações incomuns. Muitos sites de notícias falsas contêm erros ortográficos ou apresentam layouts estranhos. Redobre a atenção na leitura se perceber esses sinais.

5. Considere as fotos. Notícias falsas frequentemente contêm imagens ou vídeos manipulados. Algumas vezes, a foto pode ser autêntica, mas ter sido retirada do contexto. Você pode procurar a foto ou imagem para verificar de onde ela veio.

6. Confira as datas. Notícias falsas podem conter datas que não fazem sentido ou até mesmo datas que tenham sido alteradas.

7. Verifique as evidências. Verifique as fontes do autor da reportagem para confirmar que são confiáveis. Falta de evidências sobre os fatos ou menção a especialistas desconhecidos pode ser uma indicação de notícias falsas.

8. Busque outras reportagens. Se nenhum outro veículo na imprensa tiver publicado uma reportagem sobre o mesmo assunto, isso pode ser um indicativo de que a história é falsa. Se a história for publicada por vários veículos confiáveis na imprensa, é mais provável que seja verdadeira.

9. A história é uma farsa ou uma brincadeira? Algumas vezes, as notícias falsas podem ser difíceis de distinguir de um conteúdo de humor ou sátira. Verifique se a fonte é conhecida por paródias e se os detalhes da história e o tom sugerem que pode ser apenas uma brincadeira.

10. Algumas histórias são intencionalmente falsas. Pense de forma crítica sobre as histórias lidas e compartilhe apenas as notícias que você sabe que são verossímeis.

Como reportar uma notícia falsa no Facebook

Para marcar uma publicação como notícia falsa:

Clique no três pontinhos (…) ao lado da publicação que você deseja marcar como falsa.

Clique em Denunciar publicação.

Clique em É uma notícia falsa.

Clique em Marcar essa publicação como notícia falsa.

