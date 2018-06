Após ameaçar Delegado e Juiz, detento é transferido para São Raimundo Nonato

O presidiário, João Silvino de Sousa, acusado de ser o mandante do crime de latrocínio que vitimou Raimundo Marcelino de Carvalho, ocorrido em junho de 2017, no município de São João da Canabrava, será transferido da penitenciária, José de Deus Barros, em Picos. A ordem de transferência foi autorizada pela Delegacia Geral de Polícia Civil do Piauí, após o mesmo de forma velada ameaçar juiz de Direito e delegado de polícia.

João Silvino será transferido para o presídio de São Raimundo Nonato. O mesmo foi preso em abril deste ano durante uma operação policial em sua residência, localizada no povoado Varjota na cidade de Bocaina. No local foi encontrado um revólver calibre. 38 e um colete balístico.

Segundo informações do delegado, Agenor Júnior, a transferência de penitenciária vai colaborar para a continuidade das investigações.

“Diante destes fatos foi comunicado a Delegacia Geral, em Teresina, e foi solicitado pela instituição a transferência do preso João Silvino de Sousa para a unidade de São Raimundo Nonato pela segurança de todos aqui e pela continuidade das investigações”, afirmou o delegado.

As investigações que incluem captura de áudios e depoimentos apontam João Silvino como mandante do crime de Latrocínio.

Fonte: Folha Atual

