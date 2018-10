Após apoiar reeleição de Wellington Dias, PP se manterá neutro no segundo turno

O PROGRESSISTAS, que foi um dos partidos integrantes da chapa de Wellington Dias no primeiro turno para governador e apoiou o candidato petista à reeleição no Piauí, anunciou nesta terça-feira (09) que se manterá neutro no segundo turno para presidente. A eleição acontece no próximo dia 28 entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL).

Por meio de nota oficial assinada pelo senador reeleito Ciro Nogueira – presidente nacional da sigla – o partido classificou as eleições de 2018 como “um contexto histórico desafiador, após alguns anos de abalos políticos em sucessão” e disse que entendeu o recado enviado pelo eleitor brasileiro de que quer tomar sua decisão sem considerar qualquer aspecto além dos próprios candidatos.

O PROGRESSISTAS afirma: “Isso significa que o eleitor quer o silêncio e o palco vazio de qualquer ruído ou informação que interfira na sua reflexão sobre qual candidato escolher. Tendo a clara compreensão dessas circunstâncias […] o Progressistas adotará uma postura de absoluta isenção e neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. O faz convicto de que essa é a melhor contribuição que pode oferecer ao debate”.

O presidente do partido, senador Ciro Nogueira, já havia dito à reportagem de O Dia, no dia de sua reeleição, que os diretórios estaduais do PROGRESSISTAS ficariam livres para apoiar o candidato que quisessem. Na eleição presidencial do primeiro turno, o partido indicou a senadora gaúcha Ana Amélia para ocupar a vaga de vice do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Ana Amélia anunciou, nesta terça-feira (09), que apoiará Jair Bolsonaro no segundo turno.