Após fim do prazo, Prefeitura expulsa donos de trailers das praças

Acabou o prazo dado pela prefeitura municipal de Picos para que os proprietários de trailers deixem as praças da cidade.

Na manhã desta quarta-feira, 14, uma comissão formada pelos secretários Edilberto Cirilo (Trânsito e Mobilidade Urbana), Maria Santana (Meio Ambiente) e Francivaldo Barbosa (Turismo, Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia), e por fiscais estiveram nas praças e conversaram com alguns empresários.

Os donos de trailers receberam na tarde de ontem, 13, uma notificação que revogava o alvará de funcionamento dos estabelecimentos e informava que os mesmos tinham até as 9 horas de hoje para deixarem os locais, uma vez que o município com o apoio da Polícia Militar realizaria a desocupação das praças.

Até o momento poucos trailers estão deixando os espaços, como por exemplo o do empresário Euripes Parreira, mais conhecido como Pepeu Lanches, que trabalhou na Josino Ferreira por mais de 18 anos.

“A vida não para e não podemos baixar a cabeça. Neste momento é notória a tristeza no olhar dos ambulantes e da população. Essa realidade cruel e de descaso com o trabalhar causa indignação de todos. Picos está no retrocesso, na contramão do desenvolvimento, estamos atrofiados devido a uma política de descaso. Apesar de termos decisões favoráveis a nosso favor somos obrigados a sair do nosso local de trabalho. O processo não chegou ao final e a prefeitura instalou o processo administrativo de qualquer forma”, disse Pepeu.

A visita da comissão causou revolta em alguns ambulantes, que relataram as dificuldades financeiras enfrentadas, e o impacto que a saída das praças irá causar na economia familiar de cada um.

A maioria havia sido transferida para o Shopping do Povo e retornou devido à queda brusca nas vendas.

Trabalhando na praça Josino Ferreira há 30 anos, a senhora Sebastiana Alves falou ao Picos 40 Graus como será difícil sair do espaço.

“Estou aqui desde o tempo do prefeito Zé Neri, fico muito triste, tiro o dinheiro da minha comida daqui. Tenho uma banca onde vendo café, chá, leite e bombons. Minha amiga do lado tem quatro crianças e alimenta seus filhos daqui”, explicou a ambulante.

Após 25 anos de muito trabalho na Josino Ferreira e sem ter para onde ir, Francisco Borges Leal, ainda não sabe o que vai fazer.

“Não era mais surpresa, pois estávamos vivendo sob ameaça todos esses meses. Não tem local certo para ir, eu preciso trabalhar devido a minha deficiência, vou ter que ficar em casa até conseguir um local para desenvolver minhas atividades”, disse o proprietário de trailer.

O secretário Francivaldo Barbosa, falou que a prefeitura disponibilizará veículos e um terreno para abrigar os pertences dos vendedores, além disso, se compromete a deixar os trailers no endereço que os proprietários preferirem.

Fonte: Picos40Graus

