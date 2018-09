Após operação, ex-secretário quer parentes de candidatos afastados do TCE e MP

Após a deflagração da Operação Itaorna contra a secretaria de Turismo, apurando suspeitas de fraudes em licitação, o ex-gestor da pasta, deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, defendeu um pente fino no Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, pelo afastamento de parentes de candidatos que disputam estas eleições, durante o pleito.

Ele colocou em dúvida os reais interesses da operação, que realizou busca e apreensão em órgãos e secretarias do governo, alegando que as informações procuradas na operação poderiam ser obtidas com um simples ofício.

Flávio Jr. é também candidato à reeleição pelo PDT.

Fonte: 180 Graus

