Após vazamento de gasolina, Fusca pega fogo em Jaicós

Um veículo modelo Fusca, com placas CVV 7499, de Praia Grande, São Paulo, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (5), na Travessa Benedito da Cruz Alencar, no município de Jaicós, localizado na região de Picos.

Segundo informações, o Fusca incendiou devido um vazamento de combustível. Cinco pessoas estavam no carro no momento do ocorrido, mas ninguém ficou ferido.

O dono do veículo, João Francisco da Silva, morador do povoado Vilão de Baixo, do município de Massapê do Piauí, confirmou o vazamento da gasolina.

“Era um vazamento de gasolina que ninguém nem percebia que estava vazando. Quando chegou aqui na esquina começou a fumaçar e a gente teve que abrir a porta e sair fora. Tinha cinco pessoas no carro, mas ninguém teve nada” disse ele.

João Francisco, que havia ido para a feira do município, contou para populares que ajudaram a conter o fogo que não tinha percebido o vazamento.

“Sempre venho para a feira e nunca tinha percebido nada. Percebi o vazamento pouco antes, mas achei que não era nada, quando começou a andar nesse calor começou a fumaçar. A gente começou a jogar água aqui, depois apareceu um rapaz com um extintor e aí terminou de apagar, mas o carro está perdido”, lamentou.

O veículo ficou totalmente destruído e a família ainda perdeu os produtos que haviam comprado na feira.

