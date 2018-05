Aposentada de padre Marcos está desaparecida após vir à Picos para fazer exames

Uma família de Padre Marcos-PI está à procura de uma idosa, de 60 anos, que sumiu nesta última sexta-feira (25) após ir a uma viagem na cidade de Picos para fazer exames médicos. A Polícia foi acionada e investiga o caso.

Segundo informações, a aposentada Margarida Joana de Jesus Sousa, popularmente conhecida como Guidinha, viajou a cidade de Picos para realização de exames, a mesma sofreu um avc recentemente e dirigir-se a cidade em busca de tratamento. O problema é que desde então ela não voltou para casa. A angústia por notícias da mãe já dura quase 72h, conta Eduardo filho da idosa.

Desesperados pelo seu desaparecimento, seus familiares, iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca de encontra-lá. O desaparecimento está sendo comunicado em vários meios de comunicação, e está gerando uma grande comoção.

As últimas notícias de Margarida dão conta que a mesma foi vista pela última vez em frente a Clínica Picoense de Radiologia, vez a qual o motorista da van a deixou para realização dos exames, ao retorna ao local para busca-la, o mesmo ja não a encontrou.

Mensagem da família compartilhada nas redes sociais:

Procura-se Margarida Joana de Jesus Sousa, 60 anos, conhecida como Guidinha, natural de Padre Marcos. A mesma está desaparecida desde a manhã desse última sexta-feira (25/05/2018), onde foi vista pela última em frente Clínica Picoense de Radiologia em Picos. Se você tiver alguma informação que possa levar o paradeiro da mesma favor entrar em contato com esses numero:

(89) 98138-1315 falar com Cilene

(89) 981219958 falar com Eduardo

Fonte: Infonewss.com