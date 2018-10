A cliente Antonia de Sousa Santos, moradora da cidade de Dom Expedito Lopes, foi uma das ganhadoras do carro 0Km do sorteio de aniversário de 60 anos de sucesso do Armazém Paraíba. A entrega do veículo aconteceu na última quinta-feira (18).

A entrega oficial do veículo modelo Chevrolet Onix foi realizada com muita festa, com direito a carretada pelas ruas de Picos e de Dom Expedito Lopes.

Segundo a ganhadora Antonia de Sousa, o sentimento é de felicidade. “É uma sensação que não sei nem explicar. É uma alegria muito grande”, disse.

Antonia declarou ainda que é o primeiro prêmio que ganha no Armazém Paraíba e afirmou que as promoções da loja são de total confiança.

O gerente do Armazém Paraíba de Dom Expedito Lopes, Gomes, afirmou que o momento é de felicidade para todos da loja do município. “Estou tão feliz que é como se o prêmio fosse pra mim, porque a minha felicidade é quando o cliente compra no Armazém Paraíba, fica satisfeito com o produto e ganha prêmios”, comemorou.



































A notícia Armazém Paraíba faz entrega de carro a ganhadora de Dom Expedito Lopes apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.