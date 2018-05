As novas profissões criadas na era da internet; descubra as promissoras

A internet tem sido, não somente uma das principais fontes de pesquisa por empregos, mas também se revelando novas profissões que se apresentam no mercado digital.

O Cidadeverde.com foi atrás neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, e mostra as profissões que ganham espaço no mundo digital.

As mudanças do mercado chegam na mesma rapidez com o qual surgem as novas carreiras, novos estudos e uma nova exigência de perfil profissional na era digital.

Dentre as profissões promissoras apresentadas no mercado, o Google cita o gerente de E-Commerce, o Mídia Online, Webmaster, gerente de Projetos, Desenvolvedor de Gráficos e de Mídia, Analista de User Experience, Redator de Conteúdo, Gerente de SEM, Gerente SEO, Analista de Dados e Gerente de Comunidades Digitais. Todas profissões voltadas para atender este mercado digital que hoje é tão forte. (veja profissões com detalhes em baixo)

Todas estas profissões exigem o conhecimento técnico das novas tecnologias, exige informação e, na maioria das vezes também, uma segunda língua (o inglês, mas comumente). São profissões que chegam ao mercado exigindo cada vez mais habilidades específicas dos profissionais, que devem ser obrigatoriamente antenados com o mundo digital.

Além delas, hoje o mercado apresenta oportunidades como Especialista em Marketing Digital, Gestor de Mídia Social, Blogger, Designer de App, Desenvolvedor de App, Especialista em Cloud Services, entre outros. A sua maioria, profissões ligadas ao mercado digital, redes sociais e o marketing digital.

Jovens são mais atraídos pelas novas profissões

O professor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e PhD em Ciência da Computação, José Bringel Filho, explica que as novas profissões surgem no meio digital integrando competência de outras áreas e atrai um público jovem. As universidades tenta se adaptar à esta nova realidade, mas são as empresas que atuam no mundo digital que melhor capacitam este novo profissional.

“Tem surgido novas profissões, novas formas de atuar com o meio digital, integrando com outras competência com áreas de marketing e comunicação e eu acredito que a tecnologia tem transformado o mercado de trabalho e muitas pessoas hoje que são adolescentes ou que ainda não estão no mercado de trabalho irão possivelmente ser empregados em profissões que ainda não existem”, avalia o professor José Bringel.

As mutações sofridas constantemente fazem com que as profissões também sejam redefinidas de acordo com o mercado. As próprias universidades estão repensando a sua fórmula de capacitar profissionais e as empresas que atuam no mundo virtual exigem estar conectadas com a inovação.

“Hoje avalio que a universidade não é o local ideal para se preparar este profissional. As próprias empresas tem buscado fazer este papel de criar tecnologia e ao mesmo tempo educar este profissional que vai atuar, ou fornecer ferramentas que permitam isso. Assim como a Google e outras empresas fazem este papel e abre um campo novo de atuação para profissionais que querem fugir do tradicional e ter um liberdade de trabalho em qualquer momento e em qualquer lugar, uma vez que a tecnologia passa a ser o intermédio, o ponto de convergência de quem pede o serviço. Então amplia as possibilidades de atuação profissional”, analisou Bringel.

E o público alvo destas novas profissões segue o ritmo da juventude. Quanto mais interessado em novas tecnologias, mais os jovens são atraídos por estas novas profissões, criando em casa, entre os familiares, às vezes, um ambiente onde não se compreende ao certo este mercado. “A juventude que está mais antenada, tem uma facilidade maior em trabalhar com a tecnologia, em absorver a tecnologia, ela tira vantagem nesse aspecto. Hoje é muito comum, em uma roda de conversa de família, os pais não entenderem o que o filho faz, porque são coisas novas, formas de gerar renda e que vem sendo a cada dia mais buscada pelos jovens”, finaliza o professor.

Academia se reinventa para se adaptar às novas tecnologias

E as profissões mais tradicionais não fogem às novas regras que a era digital impõe. Nas faculdades, o ensino se adapta e as instituições correm contra o tempo para introduzir nos cursos disciplinas que incluam as tecnologias, que façam dos novos profissionais, profissionais cada vez mais atualizados.

Para a administradora e professora de RH do Instituto Federal do Piauí, Françoise Fontenele, o mercado se modifica muito rápido nessa era digital e a escolha das profissões segue o ritmo deste novo mercado.

“A escolha das profissões está muito mais atrelada ao que o mercado manda do que ao que as faculdades realmente tendem a oferecer. E hoje em dia o tempo é quem manda nas escolhas e com o avanço das tecnologias, principalmente no que diz respeito à comunicação, a rapidez é quem manda e desmanda nestas escolhas”, explica.

Os profissionais formados nas faculdades em cursos tradicionais, já desejam também sair das faculdades atualizados no mundo digital apresentado a eles. Cada profissão tem hoje uma área trabalhada nas novas tecnologias, que exige hoje uma especialização maior dos profissionais.

“Vejo uma perspectiva muito grande no sentido das profissões já existentes se adaptarem à essa realidade e de novas profissões surgirem baseadas nisso”, diz a professora Françoise. “Da profissão mais simples à que exige uma maior escolaridade, o profissional é bastante exigido, então o conhecimento básico da informática ele já não é mais o básico, ele é o essencial. Não dá pra você pensar mais em conhecimento básico de informática, de tecnologia, você tem que pensar que isso é como uma tabuada, como uma formação técnica lá do início”, confirma.

ALGUMAS NOVAS PROFISSÕES

ESPECIALISTA EM MARKETING DIGITAL

O marketing digital vem dando possibilidade de você aprender a construir o seu próprio negócio digital. Hoje temos de um simples e-mail a campanhas em massa em redes sociais ou até mesmo marketing de busca e todas as outras vertentes do marketing digital. Tudo trabalhando para promover produtos e alcançar os consumidores de modo muito mais direto e específico.

GESTOR DE MÍDIA SOCIAL

Gerencia as mídias digitais como Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram e tantas outras para as empresas. Com o advento das redes sociais, empresas de todos os seguimentos querem estar presentes em todas as plataformas.

ESPECIALISTA EM SEO

O especialista em SEO trabalha para aumentar a otimização de busca de sites e conteúdo, fazendo com que a marca ou empresa seja vista. Um especialista em SEO vai se concentrar em melhorar o seu site para que ele apareça na tão cobiçada primeira página dos resultados de pesquisa e melhorar a capacidade de pesquisa do seu conteúdo, a fim de que ele regularmente apareça em buscas de palavras-chave.

DESENVOLVEDOR DE APP

A colaboração entre um designer de aplicativo e um desenvolvedor de aplicativo é o que produz os aplicativos que você usa. Uma vez que o designer de aplicativo termina seu trabalho, eles vão enviar tudo para o desenvolvedor do aplicativo que implementará o projeto em código. O desenvolvedor tem os desenhos e faz com que o aplicativo faça o que foi planejado.

ESPECIALISTA EM CLOUD SERVICES

Especialista em Cloud Services são profissionais com proficiência nos mecanismos, dispositivos e tecnologias dos funcionamentos e serviços de armazenamento em nuvem. O papel desse profissional envolve proficiência nos mecanismos, dispositivos e tecnologias dos funcionamentos e serviços de armazenamento em nuvem.

GERENTE DE E-COMMERCE

Inspeciona presença e vendas online, garante a consistência imagem da marca, gerencia um time de webdesigners e desenvolvedores de softwares que criam o sistema de transição online e o layout do site.

WEBMASTER

Gerencia o funcionamento diário de um site ou aplicativo. Mantém atualizado o conteúdo e testa o site constantemente para garantir bom funcionamento.

GERENTE DE PROJETOS

Organiza Recursos para projetos digitais, agenda e monitora o processo dos projetos, conduz análise de riscos dos projetos e realiza as mudanças necessárias.

DESENVOLVEDOR GRÁFICO E DE MÍDIA

Cria o visual, as sensações do site ou aplicativo, produz grafismo, animações e elementos de vídeo.

REDADOR DE CONTEÚDO

São os novos jornalistas digitais. Cria, revisa, seleciona conteúdo digital para sites e aplicativos e redes sociais. Usa e monitora conteúdos para alcançar os objetivos dos clientes.

