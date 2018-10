Assaltantes sequestram caminhoneiro para roubar pneus em Jacobina do Piauí

Um caminhoneiro – que não teve o nove revelado – viveu momentos de terror na noite da última segunda-feira, 22, por volta das 23h50. Ele dormia na cabine do caminhão, que estava estacionado no Bairro Alto São Pedro, na margem da BR 407, em Jacobina do Piauí, quando foi abordado por assaltantes.

Segundo informações, os criminosos renderam e sequestraram o motorista com o veículo, levando até uma estrada que dá acesso à barragem Poço de Marruá. Lá, retiraram todas as 12 rodas do caminhão modelo Mercedes Benz Atego 2429, de cor vermelha e placas de Poço Dantas-PB, além do rádio comunicador.

A vítima foi deixada amarrada no local onde o caminhão foi abandonado. Na ação, os assaltantes utilizaram um outro caminhão para transportar o material roubado, possivelmente, um Mercedes Bens Maçarico. As rodas roubadas eram de alumínio e pneus da marca Michelin.

O caso será apurado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana.

Fonte: Cidades Na Net