Assistência social de Vila Nova do Piauí desenvolve ações com idosos sobre a prática de atividade física

A secretaria municipal de assistência social de Vila Nova do Piauí, em nome da secretária e primeira dama Ana Carolina e sua equipe, desenvolveram na última segunda-feira (21) ações relacionadas com a importância da prática de atividades físicas, com o grupo de pessoas da terceira idade, os idosos, que aconteceu no CRAS.

Esse grupo de idosos integra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SFCV) do município. O grupo da terceira idade foi contemplado com palestras coordenadas pelas fisioterapeutas Samanda Barbosa e Micaela Rocha com o tema “Os benefícios da atividade física na terceira idade”.

Além das fisioterapeutas, os demais funcionários do CRAS estiveram presentes no momento da ação. Todas as atividades programadas e realizadas com os idosos foram apoiadas pelo prefeito Edilson Brito (PTB) e toda a sua gestão municipal.

