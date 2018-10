Átila Lira avalia como “desastre” o resultado das eleições para a oposição

O deputado federal, Átila Lira (PSB-PI), avalia como um “desastre” o resultado das eleições para a oposição no Piauí. Segundo o parlamentar, “o volume de candidatos, o poder do estado e a influência do presidente Lula” resultaram na vitória expressiva da governo.

“As eleições não foram satisfatórias para a oposição. Nós só elegemos, dois deputados federais e quatro estaduais. Então, foi um desastre e isso está relacionado a intervenção do estado na sociedade. São eleições em que o poder público tem uma influência muito grande, aqui é uma economia muito pobre e a influência do estado é grande. A outra influência foi do presidente Lula. O mito Lula é uma coisa sagrada aqui no Piauí. Os candidatos mais inexpressivos do Lula, botavam a cara deles junto com o Lula e subiam mais”, avalia Átila Lira que conseguiu se reeleger pelo oitavo mandato.

Questionado sobre o presidenciável que apoiará no segundo turno das eleições, o deputado federal disse que o PSB-PI está “meditando”.

“O partido está meditando e vamos para uma plenária neste fim de semana. Mesmo o partido a nível nacional tendo decidido, mas cada situação local se reverte de características próprias”, disse Átila Lira que autodefine liberal do ponto de vista dos costumes.

“Sou a favor da legislação de minorias, de diversidade sexual, cultural, sou contra o armamento das pessoas, sou a favor de manter as regras em relação a adolescência”, completa o deputado federal.

Fonte: Folha Atual

