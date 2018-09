Atleta alegretense disputa em Brasília o Campeonato Brasileiro de Karate Interestilos CBKI 2018

Entre os dias 07 e 09 de setembro do decorrente ano, o atleta Waldinei Ferreira Xavier, natural da cidade de Alegrete do Piauí, disputará na cidade de Brasília, DF, o 25º Campeonato Brasileiro Interestilos CBKI 2018.

O karateca alegretense, Waldinei Xavier, 26 anos, também integra a Seleção Piauiense de Karate. A equipe que embarca para a capital federal, hoje, dia 04, é composta por atletas oriundos das cidades de Francisco Santos, Alegrete, Campo Grande e Picos.

De acordo com o karateca alegretense, ao longo da carreira como atleta, o mesmo já disputou um total de dezesseis campeonatos de diversas categorias. Dentre a participações, ganhou sete medalhas conquistando o primeiro lugar, duas medalhas como segundo colocado e quatro medalhas ocupando a terceira colocação.

Em relação às participações em campeonatos brasileiros, o mesmo destaca que devido a falta de recursos para custear despesas, disputou apenas duas vezes, sendo que em um dessas disputas no Campeonato Brasileiro de Katate Interestilos CBKI 2013, na cidade de Fortaleza, no ano de 2013, sagrou-se campeão trazendo a medalha para o Piauí.

“Comecei como atleta aos 13 anos de idade como aluno do professor e pastor, Adriano Silva, faixa preta 4º DAM. Tive aulas com Adalto, Adão, Carmilton, Leudimar, Honorato e professor Francisco Arcanjo” destacou o atleta

Entre outros torneios, participou também do 14º Campeonato Brasileiro disputado em 2009, na cidade de João Pessoa na Paraíba, assim também como participante do III Seminário Oficial de Karatê realizado no ano de 2013 em Picos, centro-sul piauiense.

Em relação à disputa do campeonato na capital federal, Waldinei declarou estar bastante emocionando por conta de participar de um campeonato tão importante, principalmente tendo como sede a cidade de Brasília, capital do país.

“É muito emocionante por conta que só em você ir fazer uma viagem a capital do Brasil e ainda participar do campeonato brasileiro que vai reunir todo o país e o campeonato internacional que vem vinte delegações de vinte países diferentes, já é uma adrenalina, uma emoção muito grande” declarou Waldinei Xavier

Em relação a apoio e patrocínios, o esportista alegretense cita como apoiador o prefeito municipal de Alegrete, Márcio Alencar, e algumas empresas parceiras. Em entrevista ao Cidadesnanet.com.br, aproveitou pra fazer um apelo aos empresários e também a classe política pra valorizar mais o esporte e os atletas

“Eu peço encarecidamente apoio de todos os políticos, empresários, pequenos médios e grandes empresários, a que apoie não só a mim, mas ao esporte: ao karate, ao muay thai, e várias outras entidades esportivas porque assim é que vamos formar novos cidadãos. Vamos ter um futuro melhor para nossas crianças e para nossa cidadania também porque o esporte ele influencia muito e tira muitas pessoas do caminho errado, com isso trazendo um futuro melhor para nossa cidadania e para o nosso país, para nossas cidades que são pequenas” declarou o Karateca alegretense.

Por Willians Sousa

