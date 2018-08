O atleta picoense Michel Coutinho participou no último domingo (26) do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional e conquistou a medalha de ouro. A competição foi realizada no Centro de Formações Olímpicas do Nordeste, em Fortaleza.

Michel foi campeão na categoria Faixa Preta Sênior Médio NOGI.

O Mundial contou com a participação de 1.200 atletas de várias regiões do Brasil e de outros países.

Segundo Michel, a conquista do Mundial era um sonho, que foi realizado após muito esforço e determinação. “Era um grande sonho ganhar esse campeonato e estou muito feliz de ter realizado. Treinei bastante para participar dessa competição e fui coroado com essa medalha. Agradeço a todos que me ajudaram a conquistar esse Mundial”, comemorou.

A notícia Atleta picoense é campeão mundial de Jiu-Jitsu Profissional apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.