Atletas picoenses conquistam medalhas em campeonato internacional de karatê

Os esportistas Vanessa Costa e Darlan Santos trouxeram três medalhas de bronze para Picos após disputarem 25º Campeonato Brasileiro Interestilos CBKI de 2018 Open Brasil Internacional que aconteceu em Brasília entre os dias 07 e 09 de setembro.

Vanessa Costa ficou na terceira colocação na luta com revezamento da categoria adulto. Darlan Santos disputou o masculino juvenil e ganhou duas medalhas de bronze nas disputas individual e revezamento. O José Tomas – karateca picoense – também participou do evento, mas não conseguiu nenhuma medalha.

O professor Francisco Arcanjo, responsável pelo treinamento dos jovens em Picos, fala do mérito dos karatecas e destaca que essa conquista é importante para todo o estado do Piauí e, sobretudo, para Picos.

“Não foram só atletas de Picos, mas de Campo Grande do Piauí, Alegrete e Francisco Santos, onde conquistamos nove medalhas e o grande destaque foi a Camila de Campo Grande do Piauí, ela ficou com um ouro no comitê com revezamento. Então a nossa seleção piauiense é campeã nacional e internacional de karatê e isso é muito importante para o nosso estado, e os nossos karatecas conquistaram o terceiro lugar”, comentou.

Francisco Arcanjo, presidente da Associação de Karatê de Picos (ASKAPI), fala que na academia há mais de dez jovens aptos a disputarem torneios de karatê, porém por falta de recursos financeiros, não é possível levar nem 50% desses jovens.

De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, Osvaldo Oliveira, o evento esportista contempla 173 categorias distribuídas em participantes de várias idades e é o maior campeonato da modalidade do país.

FALTA DE APOIO FINANCEIRO

Francisco Arcanjo falou ainda da dificuldade que a equipe encontrou para poder viajar e participar do campeonato. Segundo ele, a prefeitura não deu nenhum tipo de apoio para que os picoenses pudessem viajar, Arcanjo contou que enviou um ofício ao prefeito de Picos, Walmir Lima e à Secretaria de Esporte e Lazer, mas não obteve uma resposta positiva.

“Sempre quando tem eventos como esses, internacional, eu solicito com um projeto, ofício, levo até a Secretaria de Esporte e Lazer para levar até o prefeito de Picos, mas nós nãos temos obtido resultados positivos, os resultados só vêm negativos, infelizmente a gente tem que falar isso”, lamentou.

Para participarem do torneio em Brasília, os picoenses contaram com a ajuda da Globo Motos; Dr. Alisson Costa; Maçonaria Segredo, Força e União Picoense; academias Physical e Max Training; Dr. Lucas Cravalho; Dr. Leonardo Maia, Ótica e Joalheria Brilhante; Açaí no Grau; Rotary Club de Picos; Óticas Riveliny; Leal Veículos; OAB de Picos; Laboratório Lamep; Print Serigrafia; Gráfica Gadelha; Ótica Luz; Globo Sport; Planeta Festa; Espetinho Paulista; Odonto Primus; Lanchonete e Restaurante Saborear; Drogaria União; Machado de Assis; Stúdio Som e Nova Jet.

Fonte: Grande Picos

