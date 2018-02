Áudios revelam plano para assalto a banco na região de Picos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Três pessoas foram presas pela PM de Paulistana que descobriu um grupo de Pernambuco que realizava assaltos na região. A Polícia chegou até os criminosos após a apreensão do adolescente L.H.D.L. de 17 anos. Com ele foram descobertos áudios de WhattsApp que revelavam o plano da quadrilha. Policiais diligenciaram até Petrolina (PE) onde prenderam Daniel Ramos da Silva, de 32 anos e o menor de iniciais W. N. S., de 17 anos.

“Tudo começou quando a Guarnição de Serviço do 20º BPM, ao suspeitarem da atitude de três indivíduos, no interior de um Prisma com placa de Petrolina-Pe, realizou uma perseguição e conseguiu prender L.H.D.L., de 17 anos que revelou o intento do grupo que era de praticar um assalto ao banco ou a lotérica na cidade de Jacobina do Piauí-Pi, que, segundo ele, ainda não havia sido praticado devido a forte presença da “Força Tática” na região de Paulistana”, explica o major Estanislau Felipe, comandante do 20º BPM em Paulistana.

Nos áudios é possível ouvir membros do grupo conversando sobre o pedido de apoio financeiro para os comparsas de Petrolina, para poderem arcar com as despesas de aluguel de uma base em Paulistana, até o momento “certo para agirem”.







Com os bandidos foram apreendidas duas motocicletas, uma delas roubada em Paulistana, pistola calibre 7,65mm, um simulacro de revólver calibra 38 e um automóvel Prisma modelo 2014 roubado em Petrolina, onde residem todos os suspeitos.

Frustrados os planos iniciais, foi montada uma força tarefa (Força Tática do 20º BPM/PMPI e policiais civis da 12ª DRPC) a fim de continuarem as diligências na cidade de Petrolina-Pe, ainda na madrugada deste dia 05.

