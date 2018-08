Banco do Brasil libera R$ 100 milhões para investimento em segurança no Piauí

O Banco do Brasil vai liberar R$ 100 milhões para investimentos na área de segurança pública do estado. O recurso será disponibilizado por meio de um termo de cooperação, conforme ficou acertado entre o governador Wellington Dias e o superintendente do Banco do Brasil, Iva Suzart, durante reunião administrativa, no Palácio de Karnak.

A verba será aplicada principalmente no setor de tecnologia e inteligência, por meio de ações como a implantação do Sistema de Classificação de Presos no estado, que prevê a distribuição dos detentos por grau de periculosidade.

“Vamos reorganizar todo o sistema de acordo com o nível de risco dos presos – de alto risco, médio e baixo, o que vai nos permitir um maior controle e dar o adequado tratamento para cada caso. Esse recurso também será investido na aquisição de mais equipamentos de segurança”, explicou Wellington Dias, destacando ainda que áreas de fronteiras terão o monitoramento intensificado para impedir a entrada de armas e drogas.

Outro assunto abordado no encontro foi o aplicativo Piauí na Palma da Mão, ferramenta desenvolvida pela Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí (ATI) que contará com diversos serviços das áreas de saúde, trânsito, segurança educação e cultura.

“Nós estamos trazendo uma série de medidas, inclusive pioneiras, como o Piauí na Palma da Mão, onde o estado será referência para o Brasil inteiro, pois vamos fazer uma integração, onde os contribuintes poderão comprar ingressos de teatro e poderão efetuar débitos direto pelo aplicativo do banco, por exemplo. Vamos crescer muito com essa parte de tecnologia e informação, inclusive também na eficiência da arrecadação, que é outra proposta que o governador já comprou de pronto e autorizou para darmos seguimento com os protocolos. Vamos fazer muito pelo estado, fortalecendo a economia e gerando renda e emprego”, destacou Iva Suzart.

