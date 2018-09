Banda Guerreiros Fará Show No Piauí Shopping

A banda Guerreiros, uma das pioneiras no seguimento reggae e pop rock, estará se apresentando neste domingo, 02 de setembro, na praça de alimentação do Piauí Shopping. O show é uma iniciativa da banda em parceria com empresas privadas da cidade.

A banda que já tem um CD gravado irá tocará suas músicas e outros sucessos do reggae e do pop nacional. Como disse Sherley Lima, vocalista e fundador da banda: “É um momento especial para celebrar a música, reencontrar os amigos e se divertir.”

O evento conta com o apoio das empresas Planeta Xérox, Nisson Grill Chopperia, Portal Riachãonet, Empório Prime, Portal Jornalista 292, Arnailton Design, Coife Odonto, Mirante Urbano e Opalla Prime.

