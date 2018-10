Bandidos causam terror mais uma vez e explodem agência do Banco do Brasil

Na madrugada dessa sexta-feira (05/10) uma quadrilha fortemente armadas, assaltou o cofre da agência do Banco do Brasil e tentaram também, mas sem sucesso, explodir o caixa da agência do Bradesco. A ação ocorreu no município de Simplício Mendes.

Uma banana de dinamite teria sido deixada na boca do terminal eletrônico pelos bandidos. O BOPE foi acionado para fazer a remoção do artefato.

Os bandidos pegaram várias pessoas que estavam na rua e os fizeram de refém. Todos já teriam sido liberados durante a fuga.

Ainda não se tem informações do paradeiro dos assaltantes, sabe-se que fugiram em direção a Oeiras. O valor levado não foi revelado.

A polícia realiza diligências para tentar capturar o bando. A Polícia Federal já foi acionada para realizar a perícia no local.

180Graus

