Bandidos explodem Bradesco de Monsenhor Hipólito

Na madrugada desta quarta-feira (02), por volta das 02h16min, cerca de cinco indivíduos ocupando um veículo Honda Civic de cor branca, colocaram carga explosiva no caixa eletrônico do posto de atendimento do Bradesco da cidade de Monsenhor Hipólito e realizaram a explosão.

De acordo com informações, no momento do ocorrido o Comandante do GPM de Monsenhor Hipólito Cabo Jefferson e o Cabo Tavares estavam na rua e ao ouvirem o barulho da explosão abrigaram-se nas proximidades da garagem da prefeitura e de forma segura começaram a efetuar disparos de fz 7,62 e carabina 12. Relatos dão conta de que os criminosos ao escutarem os disparos, de imediato adentraram o veículo e seguiram destino a cidade de Campo Grande do Piauí.

Ainda segundo informações de populares, na ação os bandidos não conseguiram levar nenhuma quantia, pois abandonaram o local de imediato após a reação da polícia. O caixa eletrônico danificou apenas a parte frontal, sendo que a gaveta de numerário ficou intacta, não deu tempo dos infratores colocarem outra carga.

Os policiais dos GPMs adjacentes juntamente com efetivo da cidade de Fronteiras foram mobilizados e montaram a contenção em pontos bases.

Fonte: Portal Noticiei

Fotos: Portal O Dia