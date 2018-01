Bandidos explodem caixa eletrônico de Patos do Piauí

Criminosos explodiram o caixa eletrônico do posto avançado do Bradesco da cidade de Patos do Piauí na madrugada desta quinta-feira (25/01), por volta das 2h30. Segundo informações da Polícia Militar, a ação foi realizada por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Após a ação, os criminosos fugiram…