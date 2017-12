Bandidos fazem arrastão em escola e agridem professor com revólver no Piauí

O Centro de Educação Professor Ruy Leite Berger Filho, localizado na zona Sudeste de Teresina, foi alvo da ação de bandidos na noite dessa segunda-feira (4). Pelo menos três assaltantes roubaram alunos do 3º ano do Ensino Médio e agrediram um professor de Física.

Segundo informações apuradas pelo Cidadeverde.com, os assaltantes tiveram acesso à escola pulando o muro do Centro. Eles entraram numa sala e roubaram celulares de todos alunos, que ficaram muito assustados com a ação. Uma das alunas, inclusive, chegou a desmaiar por conta do susto.

Na sala havia cerca de 30 alunos que faziam provas. Uma das vítimas contou que ninguém reagiu, mesmo assim, os suspeitos agiram com violência, principalmente com o professor.

“Dois entraram armados e foram direto para o professor de Física. Deram coronhadas e colocaram um pano no rosto dele para não ver nada… puxaram o cabelo de uma menina que desmaiou de medo”, disse um dos alunos que preferiu não ser identificado.

A ação criminosa durou cerca de 1 minuto e meio. Um dos suspeitos apontava a arma para a cabeça do professor e o outro fazia o arrastão nos estudantes. “Foi muita humilhação, choro e desespero. Eles diziam que se reagisse seria pior e mataria quem escondesse o celular. O terceiro bandido entrou na sala de capacete e botou os celulares na mochila”, acrescentou o estudante

Após a ação, os assaltantes fugiram e ainda não foram localizados. O caso é investigado pelo 24º Distrito Policial.

Procurado pelo Cidadeverde.com, o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da área, informou que até a manhã desta terça-feira (5) ainda não tinha conhecimento sobre o caso.

Ao todo, cinco bandidos praticaram o crime. Uma dupla ficou do lado de fora dando apoio aos comparsas.

Em uma semana, este é o segundo caso onde um professor sofre agressão durante o exercício da profissão em Teresina.

Fonte: Cidade Verde

Foto: reprodução

O post Bandidos fazem arrastão em escola e agridem professor com revólver no Piauí apareceu primeiro em Cidades na Net.





Fonte