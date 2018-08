Bandidos fortemente armados explodem carro forte na BR 230

Um grupo de assaltantes fortemente armados explodiu um carro-forte na manhã desta quinta-feira, 16, na BR 230, em Oeiras.

O carro forte estava chegando a Oeiras, para abastecer as agências bancárias quando na altura da localidade conhecida como “Café de Rosa”, foi alvejado pelos homens que estavam em três carros, uma L 200, SWD 4 e um Fiat Toro, e de dentro de um dos veículos dispararam contra o carro forte, obrigando-o a parar, para efetuar a explosão e levar todo o dinheiro.

?Em questão de minutos eles realizaram duas explosões, uma para explodir as portas do carro forte e outra para explodir o cofre. Toda ação entre interceptação, explosão e retirada de malotes de valores não demorou mais de 6 minutos”, disse um dos seguranças.

As quatro pessoas que estavam no carro-forte, saíram do veículo e adentraram na mata, sendo que os assaltantes atiraram na direção em que fugiam. Ao término da ação, o bando fugiu pela BR 230, sentido Oeiras-Picos.

Segundo um dos seguranças, os carros estavam parados em uma estrada vicinal, e logo que o carro forte passou, eles começaram a seguir. Ele diz ainda que desde o início da semana já suspeitava que o assalto pudesse acontecer, pois última na segunda-feira foram seguidos por um carro semelhante a um dos que foram usados hoje pelos ladrões.

A polícia esteve no local para a realização da perícia e segue em diligência.

