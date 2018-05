Bandidos ‘tocam terror’ e fazem arrastão em Francisco Santos

Informações repassadas à Redação do Riachaonet na manhã de hoje, dão conta que no fim da noite de ontem, homens fizeram um verdadeiro arrastão nas ruas de Francisco Santos, na região de Picos.

Ainda segundo informações, dois homens em uma moto com cobertura de um veículo Saveiro tocaram o terror em ruas da cidade. De cara limpa e dizendo que eram membros do PCC, eles levaram celulares de populares e agrediram quem passava no momento, além de levarem em torno de R$1.000 de um restaurante. Ainda na ação, invadiram residências da cidade, subtraindo o que encontravam pela frente.

A Redação tentou entrar em contato com a Delegacia de Polícia que dá apoio à área de Francisco Santos, mas o telefone informado não foi atendido.

Aguardem mais informações…

(Se você tem alguma informação, imagem ou vídeo da ação dos bandidos, enviem para o [email protected] ou através do WhatsApp (86)99932-0802)