Betânia do Piauí: Empresário tenta matar esposa com golpes de machado

Uma mulher foi agredida com golpes de machado na cabeça desferidos pelo seu esposo, na cidade de Betânia. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Picos. O empresário fugiu depois do crime, mas foi encontrado morto dentro do hotel de sua propriedade nesta terça-feira (20).

De acordo com o delegado Cícero de Oliveira, titular da delegacia de Paulistana, o crime aconteceu entre 2 e 3h da madrugada de segunda-feira (19), dentro da casa onde o casal morava, ao lado do hotel o suspeito administrava. Vizinhos acionaram a Polícia Militar ao ouvir os ruídos das agressões.

Os policiais militares socorreram a vítima e a levaram para o hospital de Paulistana, onde ela foi medicada e transferida para o Hospital de Picos. Após o crime, o empresário fugiu do local e não foi preso.

De acordo com informações repassadas pelo Hospital de Picos, Ausenir Alves da Costa, de 51 anos, sofreu traumatismo craniano mas recebeu alta ainda na segunda-feira (19).

Ainda de acordo com o delegado Cícero, o suspeito pelo crime foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (20), dentro do hotel que administrava, ao lado da casa onde morava com a vítima. O local foi isolado e a Perícia Criminal foi acionada.

Fonte: G1 Piauí

