Para dar início a maior temporada de promoções, a Le Biscuit e a Lojas Americanas do Picos Plaza Shopping abriram as portas às 8h da manhã desta sexta-feira (23). A Black Friday é uma das datas mais aguardadas pelo consumidor e no Picos Plaza os descontos chegam a 80%.

Até o domingo, dia 25, as lojas, quiosques, parque, cinema e âncoras estarão com preços diferenciados. A Black Friday Picos Plaza Shopping acontece de 23 a 25 de novembro e traz ainda um grande feirão de carros novos das marcas Nissan e Renault.

Ainda na programação, nesta sexta-feira, haverá um show gratuito em tributo à Legião Urbana, banda de rock nacional que tinha como vocalista o saudoso Renato Russo. Para interpretar as muitas canções que marcaram época, Aislan Leal é a atração principal desta noite. Para abrir o show, o picoense Natanael Santos subirá ao palco às 19 horas e apresentará seu repertório eclético, com músicas nacionais e internacionais.

No sábado (24), a agência de modelos Click Artist fará a aclamação da Miss e do Mister Picos Verão 2018. O evento também é gratuito e acontecerá a partir das 19 horas.

Você é nosso convidado especial! Participe, venha e traga a família e os amigos. Picos Plaza Shopping, primeiro shopping da cidade e o que sempre sai na frente!

Ascom

A notícia Black Friday Picos Plaza Shopping começa com descontos em até 80% apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.