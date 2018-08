Botão do Pânico começa a funcionar em escolas do Estado a partir de 2ª

O aplicativo SOS Escolar, que começará a funcionar a partir da próxima segunda-feira (27), promete salvar vidas e diminuir os episódios de violência nas escolas da rede pública estadual. Os diretores das 23 escolas da zona Sul de Teresina que primeiro receberam suporte tecnológico passaram por treinamento para manusear o aplicativo.

Um botão do pânico pode ser acionado através do dispositivo, o que possibilita o contato direto com a central de monitoramento da Polícia Militar em situações de ameaça, como assaltos e outros conflitos escolares. A Secretaria de Educação do Piauí, responsável pela criação da ferramenta, sob responsabilidade da 19ª Gerência Regional de Educação (GRE), disponibilizará os tablets com o sistema de software do aplicativo, que ficarão em um local estratégico nas escolas.

Com o alerta instantâneo enviado do tablet para a Polícia Militar e logo em seguida para o batalhão de polícia da região, inclusive, mostrando o mapa de como chegar no local da ocorrência, será possível atender mais rápido aos chamados. O principal objetivo, de acordo com a Seduc, é proteger a comunidade escolar e o patrimônio público e humano, assegurando assim o pleno funcionamento das unidades da rede pública estadual de ensino.

“A própria Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipe) foi quem escolheu a região sul, pois é a que apresenta um maior registro de ocorrências nas escolas. Nós estamos preparados, orientamos os diretores, que já estão recebendo os tablets para que tudo comece a funcionar na segunda-feira. Nós esperamos que a escola não precise do serviço, mas de qualquer forma vai estar apta a solicitar a polícia imediatamente”, explica o gerente de sistemas da Seduc, Francisco Saraiva.

O SOS Escolar vai funcionar dentro da plataforma digital Mobieduca.me, sistema tecnológico premiado nacionalmente, que já promove uma série de ações entre professores, alunos e pais, como monitoramento da frequência escolar, correção de provas e desempenho dos matriculados. O secretário de Educação do Piauí, Helder Jacobina, está otimista e vê no futuro a possibilidade de ampliar o projeto para que seja mais um aliado na redução da criminalidade nas escolas e comunidades.

“O SOS Escolar é um projeto que visa ser uma ferramenta que vai facilitar a integração entre o sistema de segurança pública e a escola. Nossa intenção é dar uma resposta para sociedade. Diante dos resultados iniciais do uso do aplicativo, vamos poder expandir esse projeto a outras escolas”.

Uma boa notícia para o diretor Francisco Mário Lima, da Unidade Escolar Domício Magalhães, localizada no bairro Promorar, na zona sul de Teresina, que já foi roubada sete vezes neste ano em um intervalo de dez dias. Nem as ações da direção, como instalação de câmeras de segurança, janelas com grades, alteamento dos muros com concertinas, impediram a ação dos bandidos. “Com certeza o SOS Escolar vai nos auxiliar no combate à violência e nos socorrer muito mais rápido”, afirma o diretor.

“Na nossa central de monitoramento temos controle do que acontece em todas as escolas. Então, a partir do momento que a escola fizer uma solicitação acompanharemos direto da nossa Central e caso a escola tenha alguma dificuldade ou algum problema ela pode nos acionar”, explica o gerente de projetos do Mobieduca.me, Tony César.

