Briga de trânsito envolvendo policiais termina em tiroteio

Uma briga de trânsito envolvendo dois supostos policiais foi registrada na noite de quinta-feira (15), na avenida Duque de Caxias, na zona Norte de Teresina, em frente ao Parque da Cidade, terminou em tiroteio e um dos envolvidos baleados e uma mulher ferida.

De acordo com as primeiras informações, um dos envolvidos estava de carro e outro em uma motocicleta, quando se desentenderam, iniciaram uma discussão e acabaram trocando tiros.

Os dois homens estavam armados e segundo populares, o condutor do carro teria jogado seu veículo para cima do motociclista e logo em seguida iniciado a discussão com troca de tiros entre os dois envolvidos.

Segundo informações extra-oficiais dos agentes da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN), a ocorrência foi confirmada e uma mulher também ficou ferida. O homem ferido foi levado para um hospital particular de Teresina e seu estado de saúde não foi divulgado.

Logo após a troca de tiros, as vítimas foram levadas para atendimento médico por familiares e quando os agentes da CIPTRAN chegaram não havia mais nenhum envolvido no local e não foram realizados os testes de alcoolemia.

Meio Norte

