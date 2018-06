Buracos na BR 407 entre Jaicós e Paulistana causam acidentes, transtornos e prejuízos

Os motoristas que precisam utilizar a rodovia federal BR 407 tem enfrentado transtornos. A estrada está em péssimas condições de trafegabilidade devido à grande quantidade de buracos existentes, principalmente, no trecho que liga o município de Jaicós às cidades de Patos, Jacobina e Paulistana.

Acidentes e prejuízos também são causados devido aos buracos na extensão da BR, situações como pneus estourados e avariados são constantes. Acidentes também já foram registrados, pois os condutores são obrigados a fazer manobras para desviar dos buracos, situação que oferece sérios riscos à população.

O caso mais recente foi registrado na tarde do último dia 25 de maio, quando uma caminhonete capotou após o motorista perder o controle ao tentar desviar de buracos no asfalto. As vítimas ficaram feridas, duas com suspeita de fraturas, e foram socorridas e levadas para o Hospital de Paulistana.

Há alguns dias a reportagem do portal Cidades na Net esteve no local e registrou a situação de descaso. Em vários pontos, os condutores de veículos tem que passar em baixa velocidade e desviarem das crateras. O cuidado e atenção são necessários para que eles não se tornem mais uma vítima do problema. O risco é ainda maior à noite.

A reportagem do Cidades na Net entrou em contato com o Superintendente do DNIT/PI, José Ribamar Bastos, que informou que os trabalhos de recuperação do trecho estão previstos para iniciar no dia 04 de junho. “Com relação ao trecho Picos/Patos do Piauí/Paulistana/Divisa PI/PE, temos a informar que na semana passada assinamos o contrato com a empresa vencedora do certame licitatório Unidas Engenharia Ltda, a qual já está se mobilizando para iniciar os serviços no próximo dia 04/06 segunda-feira” explicou.

Ainda segundo o superintendente, será realizada inicialmente a operação tapa buraco, e em seguida serão executados os demais serviços, como roço lateral, limpeza dos dispositivos de drenagem e pintura dos mesmos.

Fonte: Cidades Na Net