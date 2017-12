Cacimbas e Lagoa do Provisio estão na final do 18º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Vila Nova do PI

No último fim de semana, dias 09 e 10, os times Cacimbas, Wall Ferraz, Lagoa do Provisio e Meninos da Vila, disputaram as semifinais do 18º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Vila Nova do Piauí, importante competição esportiva promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Esportes.

O placar dos dois jogos ficaram de dois a zero. No jogo do sábado, o time de Cacimbas enfrentou o time de Wall Ferraz, ao final da partida Cacimbas garantiu a primeira vaga na grande final com gols de Cleidivan e Junior. No domingo, Lagoa do Provisio duelou com o time Meninos da Vila e também conquistou dois gols de Jonas e Lourenço. Com o resultado dos dois jogos, Lagoa do Provisio e Cacimbas estão na Final.

A grande Final será realizada no próximo sábado, dia 16 de dezembro, às 15h30, no Estádio Municipal ‘O Dinizão’. A premiação acontecerá dentro de campo, logo após o resultado final. Antes, na sexta-feira, dia 15, acontece a decisão do 3º e 4º lugar que será disputado entre Meninos da Vila e Wall Ferraz.

O prefeito Edilson Brito doou nesta reta final uniformes para as equipes participantes do campeonato e parabenizou a todos pela participação no certame. “Durante estes dias da realização do campeonato, nossos fim de semana foram mais animados, vimos o quanto a população vilanovense gosta do esporte. Parabenizo a comissão organizadora e todos que tiveram envolvidos no processo. Aproveito o momento para convidar todos a participarem da programação do aniversário da cidade e inclusive da Final do campeonato”, disse.

Dr Hugo, do time de Lagoa do Provisio, comentou a conquista da vaga na Final. “Estou muito feliz! A presença do nosso time na final é resultado de um belo trabalho de todos da equipe, fora e dentro de campo. Somos um grupo de amigos que buscamos sempre valorizar as decisões e o trabalho em equipe, de modo que todos tem o mesmo mérito pelo resultado”, disse.

O vice-prefeito Antonio Tiago, também falou em nome do time de Cacimbas. “É uma alegria imensa chegarmos a grande Final, com o espirito esportivo estamos unidos para vivenciar o esporte e buscar o titulo de campeão da temporada”, frisou.

Esse ano, o Campeonato contou com a participação de 06 times, e como forma de incentivo e valorização ao esporte no município, o time campeão receberá R$ 1.500 mil, o vice-campeão R$ 700,00 reais, o terceiro colocado R$ 400,00 e o quarto colocado R$ 200,00.

Veja fotos dos dois confrontos das semifinais:

