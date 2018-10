Com a votação que ocorreu no domingo (7), houve uma pequena renovação na Câmara Federal, com a entrada de quatro novos nomes na bancada que é formada por 10 parlamentares. Paes Landim (PTB) e Heráclito Fortes (PSB) não conseguiram se reeleger e encerram seus mandatos no final deste ano.

Além deles, encerram seus mandatos neste ano Rodrigo Martins (PSB), que decidiu não concorrer por motivos pessoais, e Marcelo Castro (MDB), que decidiu concorrer ao Senado, onde acabou sendo reeleito.

Os novos parlamentares eleitos foram são: Marco Aurélio Sampaio (MDB), Dra. Marina (PTC), Flávio Nogueira (PDT) e Margarete Coelho (Progressistas). Conseguiram se reeleger: Rejane Dias (PT), Fábio Abreu (PR), Assis Carvalho (PT), Júlio César (PSD), Iracema Portella (Progressistas) e Átila Lira (PSB). A coligação “A vitória com a força do povo”, liderada por Wellington Dias (PT), elegeu 8 deputados federais. A oposição ficou apenas com duas vagas.

*Com informações GP1

O post Caciques da política piauiense não conseguem se reeleger apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.