Câmera de segurança mostra momento do acidente que vitimou homem em São Julião

Uma câmera de um circuito de segurança particular mostrou o momento do acidente em que vitimou Josué Osvaldo Farias, sãojuliãoense de 38 anos.

Josué Farias desceu uma ladeira na Rua Nova Belmonte no sentido à rodovia que liga a sede de São Julião – PI ao povoado Mandacaru em uma motocicleta desgovernada no início do mês de abril.

Acredita-se que a moto tenha faltado freio e o condutor não conseguiu fazer a curva e desceu o aterro. No momento do acidente a vítima não usava capacete.

Josué Farias foi socorrido para o hospital municipal, transferido para Picos e ficou alguns dias internado em estado grave na capital Teresina, mas veio a óbito na noite deste domingo, 29 de abril, devido ao traumatismo craniano.

Segundo informações da família ele será velado na residência de sua mãe localizada ao fundo da Unidade Escolar Alice Rocha, no centro de São Julião – PI.

