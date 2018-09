Caminhada de Pablo Santos reúne multidão no Centro de Picos

Amigos, apoiadores, correligionários, familiares, lideranças políticas, simpatizantes, prefeitos e vereadores da Região promoveram na manhã deste sábado (29), um grande ato político no Centro de Picos em favor do deputado Estadual e candidato a reeleição, Pablo Santos (MDB).

Empunhando bandeiras e acompanhada por uma fanfarra e um mini trio, a multidão realizou uma caminhada que teve início na Praça Josino Ferreira e percorreu a Rua Coronel Francisco Santos, Travessa Benedito Reinaldo, Praça Felix Pacheco, Rua Coronel Luís Santos, retornando novamente a Praça Josino Ferreira onde foi encerrada.

Durante todo o percurso o deputado, Pablo Santos, recebeu carinho dos presentes e aproveitou a oportunidade também para cumprimentar e pedir votos a transeuntes, lojistas e comerciantes, que foram bastante receptivos com o candidato emedebista.

Pablo também fez panfletagem na feira livre cumprimentando e pedindo apoio aos feirantes e permissionários do Mercado Público de Picos.

A caravana do candidato a reeleição na Alepi (Assembleia Legislativa do estado do Piauí), recebeu o apoio de correligionários da picoense e candidata a deputada Federal, Dr. Marina (PTC), que inclusive faz dobradinha com Pablo Santos.

O ex-prefeito de Novo Oriente, Marcos Vinicius Cunha Dias, o Dr. Marcos (PTC), que concorrerá ao cargo de Senador nas eleições deste ano, e é esposo de Dr. Marina, também participou do ato político.

“A gente tem que agradecer ao carinho e a atenção não só dos apoiadores, mas de toda a população que tem abraçado a nossa campanha, que tem nos recebido com muito carinho e eu só tenho a agradecer a cada voto de confiança que depositarão em mim no dia 07 de outubro, hoje foi uma grande caminhada aqui em Picos mostrando o reconhecimento da população com o nosso trabalho e com fé em Deus no dia 07 de outubro a gente vai conseguir a vitória”, analisou Pablo Santos.

O candidato a reeleição ainda reafirmou que caso seja reeleito para mais um mandato continuará realizando projetos em prol principalmente do tripé saúde/cultura/infraestrutura.

“Já viemos investindo em alguns setores aqui já algum tempo não só no período eleitoral, mas no decorrer dos quatro anos no meu exercício como parlamentar da Assembleia Legislativa a gente já vem desenvolvendo esse trabalho não só na cidade de Picos, mas em todo o Estado do Piauí”, concluiu.

Fonte: Portal O Povo

