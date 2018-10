Caminhão carregado de cimento tomba na região de Picos

Um caminhão carregado de cimento tombou nesta quarta-feira (17/10) na PI-459, numa curva na localidade Suspirante, Zona Rural do município de Acauã, no trecho que liga o Posto Fiscal de Pipocas a cidade de Queimada Nova do Piauí.

O acidente envolveu uma carreta carregada de cimento que trafegava de São Paulo para a cidade de Lagoa do Barro do Piauí. Segundo informações, duas pessoas que estavam na cabine do veiculo foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Regional da cidade de Paulistana.

O motorista da carreta foi identificado como Macio Edson Sobrinho, natural do município de Salgueiro-PE, além do motorista que felizmente não teve ferimentos grave, também estava no veiculo o ajudante identificado por Wenner da Conceição Morais, que não teve nenhum ferimento.

A Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Acauã foi acionada e esteve no local, fazendo os procedimentos cabíveis para a ocasião.

Vale do Canindé

