Caminhão é roubado e motorista feito refém próximo a Picos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A polícia civil de Picos registrou um roubo de veículo de carga na BR 316, próximo ao Povoado Gaturiano, município de Dom Expedito Lopes, por volta das 22h30min da quarta-feira (03).

Dois homens armados renderam o motorista e roubaram um caminhão Mercedes Benz modelo MB 1113, ano 79, de cor amarela e Placa GMO 7101, de Lambari, Minas Gerais.

O veículo, que saiu da cidade mineira de Itajubá com destino a Teresina, Capital do Estado do Piauí, estava carregado com peças para hidrelétrica.

Em depoimento na Central de Flagrantes de Picos o motorista, Vicente Nicolau, contou que trafegava pela rodovia federal quando um carro emparelhou com o caminhão e um homem armado com um revólver, que estava sentado no lado do passageiro, ordenou que ele parasse o veículo.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O caminhoneiro relatou que após ser rendido foi levado na cabine do caminhão por alguns quilômetros e em seguida colocado no porta-malas de um carro de passeio onde permaneceu por mais de duas horas.

Na ação criminosa os assaltantes também roubaram a quantia de R$ 400 reais e dois aparelhos de telefone celular e depois liberaram o motorista na BR 230, próximo ao município de São João da Varjota.

Vicente Nicolau, contou que caminhou pela rodovia por horas em busca de ajuda, chamando nas portas de algumas casas, mas ninguém respondeu.

Só ao amanhecer o caminhoneiro conseguiu conversar com a proprietária de um bar, em seguida acionou a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pegou um transporte alternativo e veio até a delegacia de Picos fazer um Boletim de Ocorrência.

Até o fechamento desta matéria o caminhão, a carga e os demais itens roubados ainda não haviam sido recuperados.

Portal O Povo