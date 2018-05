Camionete capota com quatro pessoas na BR 407 e deixa feridos

Uma camionete modelo Frontier, de cor preta e placas KHW 0276, de Recife-PE, capotou na tarde desta sexta-feira, 25, na BR 407, no trecho entre as cidades de Jacobina do Piauí e Paulistana. O veículo seguia para em São Luís, Maranhão.

Segundo informações, o motorista teria perdido o controle da camionete ao tentar desviar de buracos no asfalto. O veículo capotou violentamente e foi parar fora da rodovia, ficando bastante destruído.

Além do motorista, outras três pessoas também estavam no veículo. As vítimas ficaram feridas, duas com suspeita de fraturas, foram socorridas e levadas para o Hospital de Paulistana. A reportagem do portal Cidades na Net não conseguiu a identificação das vítimas.

Buracos oferecem riscos



Vários pontos da rodovia federal BR 407 apresenta buracos, principalmente no trecho entre as cidades de Jaicós e Paulistana, um problema que oferece sérios riscos aos usuários. Esse não é o primeiro caso de acidente registrado. São vários os relatos de motoristas que colidiram nos buracos e estouraram pneus dos veículos. O risco é ainda maior à noite.

A situação da BR 407 repercutiu na Assembleia Legislativa do Piauí. A deputada Liziê Coelho (MDB) apresentou Requerimento solicitando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a recuperação do asfalto. A matéria foi aprovada por unanimidade.

CidadesnaNet