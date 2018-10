Candidato a presidência, Fernando Haddad estará em Picos no próximo sábado dia 20

Segundo informações do presidente do PT de Picos, Zacarias Teixeira, o candidato a presidência da república, Fernando Haddad do PT, estará em Picos no próximo sábado pela manhã e fará visitas pela cidade.

“Será uma visita de campanha em Picos, onde o candidato fará caminhada pela cidade e conversará com a população apresentando suas propostas de governo”, explica o presidente.

Zacarias Teixeira informa também que o presidenciável chegará no aeroporto local por volta das 15 horas do dia 20 (sábado), e logo em seguida fará uma carreata até a Igreja Coração de Jesus.

“Em seguida, o candidato fará uma passeata até a Praça Félix Pacheco, onde acontecerá um ato público”, explica.

Fonte: www.ene1.com.br

