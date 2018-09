Candidato a reeleição, Wellington Dias venceria no primeiro turno com 37%, diz Instituto Opinar

Pesquisa do Instituto Opinar revela que o governador Wellington Dias (PT), que tenta à reeleição, registra queda nas intenções de voto, no entanto venceria o pleito no primeiro turno, se as eleições fossem hoje. Dados da pesquisa foram divulgados nesta quarta-feira (5), no Jornal do Piauí.

Pelo levantamento, o governador tem 37,15% das intenções de voto, quando na estatística anterior o petista aparecia com 41,13%. Dias teve uma queda de aproximadamente quatro pontos.

Em segundo lugar aparece Dr. Pessoa (Solidariedade) com 13,59%, registrando um aumento, já que no último levantamento ele tinha 11,65%dos votos.

Luciano Nunes, do PSDB, também registra aumento nas intenções de votos saindo de 7,58% para 10,35%.

O candidato pelo Podemos, o senador Elmano Férrer, se manteve sem alteração com 3,97% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto a 2 de setembro. O instituto entrevistou 1.082 eleitores no estado em 59 municípios. O levantamento está registrado no TSE com o número PI 08793/2018. A margem de erro é para 2,97 para mais ou para menos.

Veja os números:

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, o governador venceria os dois principais adversários – Luciano Nunes (PSDB) e Dr. Pessoa (SD).

Fonte: Cidade Verde

