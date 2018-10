Candidato Fenando Haddad participa de comício em Picos

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da República, Fernando Haddad, participou, na noite deste sábado (20) de um comício na cidade de Picos. O ato politico reuniu um número expressivo de lideranças politicas e de simpatizantes do candidato petista.

Fernando Haddad chegou em Picos no início da noite, por volta das 18h40. Do aeroporto, o candidato, juntamente com a comitiva que lhe aguardava, seguiu em carreata até à Praça Felix Pacheco, onde foi realizado o comício.

Em seu discurso, Haddad defendeu a continuação dos projetos do governo Lula para o Piauí, como aberturas de universidades e execução de obras. “O Nordeste precisava ser emancipado depois de 500 anos de descaso. Em toda cidade polo do Piauí temos uma Universidade Federal. E assim fomos descobrindo as coisas, o Luz Para Todos chegando, as cisternas chegando e o Minha Casa Minha Vida chegando”, disse.

Haddad falou também que nesse segundo turno existem dois projetos para o Brasil: o do miliciano, fazendo uma referência ao candidato Jair Bolsonaro, que, segundo ele, quer continuar o projeto do governo Temer, aprovando medidas impopulares e o do resgate do projeto de futuro, representado pelo Lula. “Que vai retornar o desenvolvimento em primeiro de janeiro de 2019. Um projeto que deu certo e que mudou a vida de 100 milhões de brasileiros”, completou.

Durante o comício, Fernando Haddad estava acompanhado do prefeito Padre Walmir Lima (PT), da presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, do governador Wellington Dias e de lideranças politicas de Picos e do Estado.

















