O candidato a deputado federal pela Rede Sustentabilidade, ambientalista Dionísio Carvalho, entrou com representação nessa quarta-feita no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo a proibição de fogos de artifício e foguetes em eventos políticos na campanha deste ano.

“Sabemos que no período eleitoral se intensifica a queima de fogos, especialmente sonoros. E os problemas que os mesmos acarretam são enormes pois do conhecimento de todos que os animais sentem medo e ficam traumatizados com o barulho dos fogos, isso sem falar nas crianças com necessidades especiais e nos doentes, que se assustam e se irritam desnecessariamente”, diz.

“Além do risco de queimadas nessa época do ano”, diz o candidato.

Se na resolução 23. 551 prevê uma taxa de 80 decibéis na emissão de sons por carros de som e minitrios, por que permitir que foguetes barulhentos desassolvem e causem danos à saúde das pessoas e dos animais?, pergunta ele.

Fonte: Meio Norte

A notícia Candidato pede ao TRE a proibição de fogos e foguetes apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.