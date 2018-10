Carreta carregada de soja tomba na Serra do Quilombo região sul do Piauí

Uma carreta carregada de soja tombou na Serra do Quilombo, região sul do estado, nesta sexta-feira (19), de acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 12hs.

O motorista que seguia viagem sozinho ficou preso nas ferragens, ele foi resgatado por outros motoristas de carretas que passavam no local. A vitima foi encaminhado ao hospital regional de Bom Jesus. Apesar da gravidade do acidente o caminhoneiro não corre risco de morte.

A carga ficou espalhada pela vegetação existente às margens da via.

Fonte: Portal Ponto X

