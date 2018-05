Carro clonado é apreendido pela Força Tática em Jacobina do Piauí

Um veículo modelo Chevrolet Onix, de cor vermelha, foi apreendido no interior do município de Jacobina do Piauí, em poder de Maksilvan de Jesus Carvalho, de 27. A ação foi realizada por policiais da Força Tática de Paulistana na noite da última segunda-feira, 14, por volta das 23h, na localidade Bandeiras.

Segundo informou o major Felipe, comandante do 20º Batalhão da PM, o veículo era clonado. A suspeita da ilegalidade surgiu depois que o proprietário do referido carro fez um anúncio de venda ou troca nas redes sociais com um preço considerado abaixo do valor de mercado.

A polícia entrou em contato com o vendedor e coletou informações do veículo. Os dados foram confrontados com informações da rede INFOSEG, constatando que o veículo era clonado. O veículo legal, de placas FZQ 5134, de São Paulo-SP, pertencia à Mitra Arquidiocese de São Paulo, que disponibilizou fotos e documentos do veículo autêntico, inclusive, o boletim de ocorrência informando a clonagem do veículo.

Com informações em mãos, a equipe da Força Tática se deslocou até a residência do suspeito, na zona rural de Jacobina do Piauí, e ao realizar uma vistoria minuciosa no veículo, foi constatada a adulteração do chassi e das demais peças numeradas do veículo. De acordo com o major Felipe, ainda não foi possível descobrir a real identidade do carro.

Constatada a clonagem, Maksilvan de Jesus Carvalho foi conduzido para a 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana.

