Carro pega fogo às margens da BR-316, próximo ao povoado Km 87; Veja vídeo!

Um carro, modelo Fiesta, pegou fogo às margens da BR-216 nesta sexta-feira (24/08), próximo ao povoado Boa Viagem, em Francisco Santos.

Segundo informações do portal CGNotícias, os dois passageiros que estavam no veículo eram de Alegrete do Piauí. Eles conseguiram sair do carro antes de o mesmo incendiar. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

VEJA VÍDEO

Fonte: CG Notícias

