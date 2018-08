Um veículo modelo Renault Kwid, zero km, pegou fogo e ficou completamente destruído, no final da tarde desta quarta-feira (22), próximo ao Comercial Carvalho da Avenida Presidente Kennedy, zona leste de Teresina.

O proprietário contou que havia saído da concessionária minutos antes do incidente. O tenente Everton Almeida, do Corpo de Bombeiros, que esteve no local informou que a equipe foi acionada por volta das 17h50: “A gente foi acionado e levamos 20 minutos para chegar até aqui por conta do trânsito. O motorista disse que o carro começou a fumaçar no painel, ele parou o carro e percebeu que ele estava pegando fogo no motor. Ele saiu do carro e nos chamou”, relatou.

José Dilson, motorista e proprietário do Renault Kwid, informou que ele havia acabado de receber o carro: “Eu e minha mulher pegamos o carro na concessionaria agora, 0 km, e viemos pegar nossa filha no reforço. O carro apagou o motor e percebi que estava fumaçando, sai rapidamente e logo as chamas começaram e se espalharam rapidamente”, contou.

Fotos: Davi Fernandes

Com informações do GP1

O post Carro pega fogo logo após sair de concessionária no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.