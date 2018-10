Carro roubado é recuperado pela PM no município de Caldeirão Grande do Piauí

Um carro modelo picape Fiat Strada, de cor vermelha, com registro de roubo, foi apreendido pela Polícia Militar de Caldeirão Grande do Piauí na última sexta-feira, 28, na comunidade Vargem Comprida, zona rural do município.

Segundo relatou o cabo Leonel, comandante do Grupamento de Caldeirão, a polícia recebeu a informação de que um homem identificado por João David Filho estaria circulando em um veículo suspeito.

Diante da denúncia, a polícia foi até a comunidade e localizou o proprietário e o veículo. Após fazer uma consulta no veículo e na documentação, foi constatado que a documentação apresentada pelo proprietário era divergente dos dados do veículo existentes no motor e chassi.

“O documento o qual o proprietário me deu era de uma Fiat Strada Adventure, de ano 2011 e modelo 2012, de placas de Recife, Pernambuco, mas o número do chassi constava de outro carro, uma Fiat Strada Treck CD 1.6, de cabine dupla e de cor vermelha.”, relatou o cabo da PM.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e o proprietário conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Fronteiras para a realização dos procedimentos cabíveis.

