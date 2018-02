Carro roubado em Recife é apreendido em Picos

Nesta quarta-feira (31/01) no KM 292, da BR-316, em Picos (PI) a equipe de serviço da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização de rotina prendeu um jovem conduzindo um carro roubado no Estado do Pernambuco. De acordo com o policial rodoviário, Jorge Madeira, o infrator de iniciais J.A.A.A, de 23 anos,…