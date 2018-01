Carro tomado de assalto em Jaicós é recuperado pela PRF na BR 316

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O veículo modelo picape Chevrolet Montana, de cor vermelha e placas NHW-3536, que havia sido furtada na noite da última quarta-feira, dia 17 de janeiro, na localidade Santana, zona rural de Jaicós, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta segunda-feira, 22.

A PRF, durante o patrulhamento, recebeu a informação de que homens armados haviam praticado assaltos na região de Ipiranga do Piauí e São João da Varjota, e que o veículo utilizado tinha as mesmas características do que havia sido roubado em Jaicós.

Rondas foram realizadas na BR 316 e um veículo suspeito foi avistado próximo à entrada da cidade de Paquetá do Piauí. A equipe, então, iniciou o acompanhamento tático do carro suspeito. Ao avistarem a presença da polícia, o bando abandonou o carro e fugiu pela mata sem serem identificados.

Na carroceria do veículo foram encontrados diversos objetos que, segundo a polícia, haviam sido roubados nas cidades de Ipiranga e São João da Varjota. O veículo e todos os objetos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Picos.

Assalto em Jaicós

O assalto no interior do município de Jaicós ocorreu por volta das 21h e contou com a participação de pelo menos quatro homens. O bando armado chegou na residência utilizando um carro modelo Fiat Uno, de cor aparentemente vermelha. Agindo com violência, os assaltantes renderam todas as pessoas que estavam na casa e realizaram uma varredura.

Na ação, eles levaram a picape Montana, um ar condicionado, dois relógios, dez botijões de gás, cinco aparelhos celulares, chaves, macacos de carros e uma quantia em dinheiro no valor de 490 reais. A vítima foi identificada por José Raimundo da Rocha Filho, conhecido por ‘Chico Bola’.







Fonte: Cidades Na Net